Комментарии Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 16 января: 2 433,3999 руб/1 г золота и 31,0200/1 г серебра ЦБ РФ с 16 января установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 2 433,3999 руб.

1 грамм серебра - 31,0200 руб.

1 грамм платины - 1 802,8600 руб.

1 грамм палладия - 2 043,8400 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 7,7999 р. (0,32%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,0700 р. (0,23%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 7,8299 р. (0,43%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 67,5500 р. (3,42%) . ml

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