Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 16 января: 2 433,3999 руб/1 г золота и 31,0200/1 г серебра
16 января 2018
ЦБ РФ с 16 января установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 433,3999 руб.
- 1 грамм серебра - 31,0200 руб.
- 1 грамм платины - 1 802,8600 руб.
- 1 грамм палладия - 2 043,8400 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
7,7999 р. (0,32%).
Стоимость серебра
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,0700 р. (0,23%).
Стоимость платины
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
7,8299 р. (0,43%).
Стоимость палладия
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
67,5500 р. (3,42%).
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