Акции МТС снизятся до 275–280 руб. до конца следующей недели

Российский рынок снижается с открытия. Индекс Мосбиржи уже потерял 0,5% и сейчас находится ниже 2250 п. В лидерах падения бумаги металлургических компаний, представителей нефтегазового сектора, а также МТС, потерявшие более 1,5%. Коррекция вызвана внешним фоном: фьючерсы на европейские акции и индексы на отрицательной территории. Акции МТС дешевеют в рамках технической коррекции, после того как бумага не пробила сопротивление на отметке 295 руб. Вероятнее всего, нисходящий тренд по ней продолжится и она уйдет в диапазон 275–280 руб. до конца следующей недели.

Нефть также корректируется, но держится выше $69 за баррель. Пара USD/RUB на этом фоне растет. Я ожидаю, что сегодня она будет торговаться в диапазоне 56,50–57. Завтра будут опубликованы данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Есть основания полагать, что острота проблемы с поставками топлива на внутренний рынок Штатов заметно ослабла, поэтому, даже несмотря на небольшое сокращение запасов, цена на нефть может продолжить снижение. Соответствующие ожидания будут отыгрываться уже сегодня. Я полагаю, что бумаги нефтегазового сектора в этой связи опустятся в пределах 1,5%. Ожидания по индексу Мосбиржи: 2230–2240 п.

Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»