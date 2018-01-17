Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 17 января: 2 420,1399 руб/1 г золота и 31,4100/1 г серебра ЦБ РФ с 17 января установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 2 420,1399 руб.

1 грамм серебра - 31,4100 руб.

1 грамм платины - 1 796,5900 руб.

1 грамм палладия - 2 014,1400 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 13,2599 р. (0,54%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,3900 р. (1,26%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 6,2700 р. (0,35%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 29,7000 р. (1,45%) .

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