Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 17 января: 2 420,1399 руб/1 г золота и 31,4100/1 г серебра
17 января 2018
ЦБ РФ с 17 января установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 420,1399 руб.
- 1 грамм серебра - 31,4100 руб.
- 1 грамм платины - 1 796,5900 руб.
- 1 грамм палладия - 2 014,1400 руб.
Стоимость золота
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
13,2599 р. (0,54%).
Стоимость серебра
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,3900 р. (1,26%).
Стоимость платины
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
6,2700 р. (0,35%).
Стоимость палладия
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
29,7000 р. (1,45%).
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