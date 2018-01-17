Трейдеры ведут себя осторожно

Сегодня индекс ММВБ снижается. Этому не стоит удивляться, потому что цены на нефть так и не смогли закрепиться выше отметки $70 за баррель. С начала года цены выросли на 13%, поэтому меня не удивляет, что сейчас происходит некое охлаждение. Трейдеры ведут себя осторожно, мировой спрос не успевает за ростом цен на нефть.

Соответственно, спрос явно не вырос на 13%. Перед встречей комитета по мониторингу стран ОПЕК, которая состоится в Омане 21-22 января, самое время зафиксировать прибыль от длинных позиций. Ливия может увеличить квоты на добычу. Также хочу отметить, что напряжённость в Ираке и Иране до сих пор не вызывает значительных сбоев поставок нефти. С точки зрения технического анализа, на часовых графиках есть четверные «медвежьи» расхождения по индикатору MACD. Поддержка находится на уровне $68,3 и $65 за баррель. Но лично я не жду серьёзного снижения, например, до $65, наоборот же думаю, что котировки "прогуляются" до уровня $68,3 и снижение прекратится.

Во вчерашнем комментарии я написал, что лучше пока воздерживаться от покупок, так как есть медвежьи сигналы. Но постоянно следовать по безопасному, но безприбыльному пути мы не будем. Присматриваемся к отдельным акциям, например, к "Аэрофлоту". Акции данной компании имеют поддержку на уровне 140. Желательно, чтобы «быки» не удержали этот уровень, и котировки пошли вниз до уровня 133,61, где находится нижний конверт Бол.. Если такое движение вниз будет быстрым, могут серьезные образоваться «бычьи дивергенции». В районе 134 можно будет покупать "Аэрофлот" с целью роста 154-155. К слову, дивергенции будут по индикаторам RSI и MACD.

Как мы писали ранее, по "Норильскому никелю" есть медвежьи сигналы на дневных графиках. Пока что рано играть на понижение. Желательно, чтобы котировки поднялись выше предыдущего максимума - 11 938. Этот подъём был бы ложным, после него можно было бы открыть «короткие позиции». Кроме того, по паре рубль доллар на дневных графиках по индикаторам RSI и MACD есть «медвежьи дивергенции». Думаю, что на следующей неделе мы увидим разворот этой пары с последующим снижением.

Андрей Верников, заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент»