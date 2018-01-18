Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 18 января: 2 433,2900 руб/1 г золота и 31,1000/1 г серебра
18 января 2018
ЦБ РФ с 18 января установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 433,2900 руб.
- 1 грамм серебра - 31,1000 руб.
- 1 грамм платины - 1 821,3101 руб.
- 1 грамм палладия - 2 008,7200 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
13,1501 р. (0,54%).
Стоимость серебра
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,3100 р. (0,99%).
Стоимость платины
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
24,7200 р. (1,38%).
Стоимость палладия
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
5,4200 р. (0,27%).
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