Связь-Банк выступил одним из организаторов размещения краткосрочных облигаций Внешэкономбанка объемом 30 млрд рублей

Связь-Банк (группа Внешэкономбанка) выступил одним из организаторов успешного размещения двух выпусков краткосрочных облигаций Внешэкономбанка серии ПБО-001P-К003 со сроком обращения 14 дней и серии ПБО-001P-К004 со сроком обращения 21 день.

Общий объем эмиссии составил 30,0 млрд рублей, включая 10,0 млрд рублей - облигации серии ПБО-001P-К003 и 20,0 млрд рублей - облигации серии ПБО-001P-К004.

Номинальная стоимость одной облигации 1 000 рублей. Цена размещения 100% от номинала. Выплата купона производится в дату погашения облигаций.

Размещение происходило по открытой подписке. Ставка купона по обоим выпускам установлена на уровне 7.45% годовых 15 января 2018 г. накануне сбора книги заявок. Книга заявок была открыта 16 января 2018 г. с 11:00 до 15:00.

Агентом по размещению выступил Внешэкономбанк.

Организаторы размещения – Газпромбанк, Связь-Банк. Со-организатор - Россельхозбанк.

Облигации данного выпуска включены в Первый уровень листинга Московской Биржи. Депозитарием является НКО АО НРД.

ПАО АКБ «Связь-Банк» основано в 1991 году. Генеральная лицензия Банка России № 1470. Банк работает в 54 регионах РФ. Участник системы обязательного страхования вкладов.

Главным акционером Связь-Банка является Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».