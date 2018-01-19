Курсы валют в Ангарске: 19 января минимальный курс продажи доллара 56,78 руб., евро - 69,5 руб

19 января курс покупки наличного доллара США в банках и обменных пунктах Ангарска составил 55-56,54 рубля за доллар, курс продажи составил 56,78-58,51 рубля за доллар.

Максимальный курс покупки доллара в Ангарске по сравнению с предыдущим днем снизился на 37 коп. и составил 56,54 рубль. Такой курс покупки предложил Гринкомбанк.

Минимальный курс продажи доллара в Ангарске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем снизился на 31 коп. и составил 56,78 руб. По такому курсу доллар продает Азиатско-Тихоокеанский Банк.

Курс покупки наличного евро в банках и обменных пунктах Ангарска составил 67-69,1 рубля за евро, курс продажи составил 69,5-71,25 рубля за евро.

Максимальный курс покупки евро в Ангарске по сравнению с предыдущим днем снизился на 20 коп. и составил 69,1 руб. Такой курс покупки предложил Гринкомбанк.

Минимальный курс продажи евро в Ангарске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем снизился на 14 коп. и составил 69,5 руб. Такой курс евро продажи предложил Восточный банк.