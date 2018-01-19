Нефть падает на опасениях роста буровой активности в США

Внешний фон перед открытием рынка в России смешанный. Результирующее влияние взвешенной суммы ключевых факторов внешней среды, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, выглядит близким к нейтральному.

Котировки мартовских фьючерсов на нефть марки Brent колеблются в текущем моменте в районе отметки $68,6 за баррель в ожидании публикации данных по буровой активности в США, оставаясь под давлением после опубликованных данных отраслевой статистики, указавших на возобновившийся рост производства «черного золота» в США.

Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром меняются мало. Основные азиатские фондовые индикаторы большей частью демонстрируют слабую положительную динамику. Премаркет европейской сессии сигнализирует о небольшом изменении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня.

Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем в районе вчерашнего исторически рекордного закрытия индекса МосБиржи (2297,47 пункта), не исключая продолжения его попыток пробиться выше «психологического» уровня 2300 пунктов при улучшении внешнего фона.

Ведущие европейские фондовые индексы в четверг изменились разнонаправленно при оборотах торгов почти на 20% выше среднемесячных. Британский фондовый индекс FTSE 100 по итогам дня потерял 0,32%, а наибольшее негативное влияние на него оказало снижение акций табачных компаний British American Tobacco (-1,1%) и Imperial Brands (-1,8%). Французский индекс CAC (+0,02%) слегка прибавил на фоне повышения котировок акций чипмейкера STMicroelectronics (+3,8%) и ритейлера Carrefour (+3%). Немецкий индикатор DAX (+0,74%) вырос благодаря подъему котировок акций Infineon Technologies (+5,6%) и BASF (+2,8%).

Фондовый рынок США в четверг снизился. Индекс "голубых фишек" Dow Jones опустился на 0,37% от установленного им днем ранее исторического максимума. При этом наибольшее отрицательное влияние на него оказало падение акций Boeing (-3,1%) и Goldman Sachs (-1,1%). Индекс high-tech биржи NASDAQ просел на 0,03%. Индекс "широкого рынка" S&P500 (-0,16%) тоже понизился при оборотах торгов на 11% выше среднемесячных. Падением выделился индекс сектора компаний, занимающихся операциями с недвижимостью (-1%), в котором снизилось в цене 85% акций.

Рынок акций РФ в четверг вырос. Индекс МосБиржи поднялся на 0,86% при оборотах торгов на 80% выше среднемесячных, обновив свой исторический максимум. При этом наибольшее позитивное влияние на него оказало повышение в цене акций Сбербанка (+2,4%), Газпрома (+1,1%) и Татнефти (+2,6%). Сдержало рост индекса МосБиржи снижение в цене акций Магнита (-2,1%), и банка ВТБ (-1,5%).

Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий. Среди предстоящих событий, способных оказать влияние на настроение инвесторов, стоит выделить ожидающуюся финансовую отчетность Schlumberger, а также операционные результаты ТМК и Северстали за 4 квартал.

Шагов Олег, АО ИФК «Солид»