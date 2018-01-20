Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 20 января: 2 430,3301 руб/1 г золота и 31,0900/1 г серебра ЦБ РФ с 20 января установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 2 430,3301 руб.

1 грамм серебра - 31,0900 руб.

1 грамм платины - 1 841,2200 руб.

1 грамм палладия - 2 021,3400 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 3,7199 р. (0,15%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,3200 р. (1,02%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 18,1800 р. (1,00%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 3,0400 р. (0,15%) .

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