Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 21 января: 2 430,3301 руб/1 г золота и 31,0900/1 г серебра
21 января 2018
ЦБ РФ с 20 января установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 430,3301 руб.
- 1 грамм серебра - 31,0900 руб.
- 1 грамм платины - 1 841,2200 руб.
- 1 грамм палладия - 2 021,3400 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
3,7199 р. (0,15%).
Стоимость серебра
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,3200 р. (1,02%).
Стоимость платины
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
18,1800 р. (1,00%).
Стоимость палладия
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
3,0400 р. (0,15%).
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