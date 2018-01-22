О выплате купонного дохода по государственным сберегательным облигациям с фиксированной процентной ставкой выпуска №39001RMFS ПАО Сбербанк сообщает об итогах выплаты 19 января 2018 года процентного дохода по двадцать третьему купону государственных сберегательных облигаций с фиксированной процентной ставкой выпуска №39001RMFS: Итоги выплат процентного дохода по двадцать третьему купону ГСО-ФПС выпуска №39001RMFS Объем выплаты по ГСО-ФПС выпуска №39001RMFS, руб. 1 555 840 000.00 Номер купона 23 Процентная ставка купонного дохода, % годовых 6 Сумма дохода на одну облигацию, руб. 29.92

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