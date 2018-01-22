Курсы валют в Иркутске: 22 января минимальный курс продажи доллара составил 56,8 руб., евро - 69,56 руб

22 января курс покупки наличного доллара США в банках и обменных пунктах Иркутска составил 54,5-56,61 рубля за доллар, курс продажи составил 56,8-58,91 рубля за доллар.

Максимальный курс покупки доллара в Иркутске по сравнению с предыдущим снизился на 30 коп. и составил 56,61 рубль. Такой курс покупки предложил ФИНАМ.

Минимальный курс продажи доллара в Иркутске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем снизился на 27 коп. и составил 56,8 руб. По такому курсу доллар продает ФИНАМ.

Курс покупки наличного евро в банках и обменных пунктах Иркутска составил 56,55-69,26 рубля за евро, курс продажи составил 69,56-71,99 рубля за евро.

Максимальный курс покупки евро в Иркутске по сравнению с предыдущим днем снизился на 5 коп. и составил 69,26 руб. Такой курс покупки предложили Гринкомбанк, ФИНАМ.

Минимальный курс продажи евро в Иркутске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем снизился на 8 коп. и составил 69,56 руб. Такой курс евро продажи предложил Гринкомбанк.