Курсы валют в Ангарске: 22 января минимальный курс продажи доллара 56,9 руб., евро - 69,57 руб

22 января курс покупки наличного доллара США в банках и обменных пунктах Ангарска составил 55,44-56,55 рубля за доллар, курс продажи составил 56,9-58,56 рубля за доллар.

Максимальный курс покупки доллара в Ангарске по сравнению с предыдущим днем снизился на 36 коп. и составил 56,55 рубль. Такой курс покупки предложил БайкалИнвестБанк.

Минимальный курс продажи доллара в Ангарске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем снизился на 19 коп. и составил 56,9 руб. По такому курсу доллар продает .Восточный банк.

Курс покупки наличного евро в банках и обменных пунктах Ангарска составил 56,55-69,2 рубля за евро, курс продажи составил 69,57-71,51 рубля за евро.

Максимальный курс покупки евро в Ангарске по сравнению с предыдущим днем снизился на 10 коп. и составил 69,2 руб. Такой курс покупки предложил Восточный банк, Россельхозбанк.

Минимальный курс продажи евро в Ангарске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем снизился на 7 коп. и составил 69,57 руб. Такой курс евро продажи предложил Восточный банк.