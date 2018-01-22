Шатдаун в США не повод для оптимизма

Внешний фон перед открытием рынка в России смешанный. Результирующее влияние взвешенной суммы ключевых факторов внешней среды, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, выглядит близким к нейтральному.

Котировки мартовских фьючерсов на нефть марки Brent колеблются в текущем моменте в районе отметки $68,8 за баррель, получив поддержку от данных отраслевой статистики, указавших на снижение буровой активности в США.

Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром слегка снижаются на фоне сообщений о временной приостановке работы госучреждений в США (шатдаун). Во время предыдущего шатдауна в 2013 году рынок акций США испытал просадку. Основные азиатские фондовые индикаторы не показывают единой динамики. Премаркет европейской сессии сигнализирует о небольшом и вероятно разнонаправленном изменении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня.

Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем в районе 2285-2290 пунктов по индексу МосБиржи, предполагая увидеть колебания этого фондового индикатора вблизи достигнутых уровней под влиянием сдвигов внешнего фона и происходящих событий.

Ведущие европейские фондовые индексы в пятницу выросли при оборотах торгов почти на 30% выше среднемесячных. Британский фондовый индекс FTSE 100 по итогам дня прибавил 0,39%, а наибольшее положительное влияние на него оказало повышение акций табачной компании British American Tobacco (+2,3%) и компании Unilever (+2,9%), занимающейся производством товаров повседневного спроса. Французский индекс CAC (+0,58%) поднялся на фоне повышения котировок акций холдинга Kering (+2,8%) и авиастроительной корпорации Airbus (+2,6%). Немецкий индикатор DAX (+1,15%) возглавил рост благодаря подъему котировок акций Adidas (+6,9%) и Thyssenkrupp (+4,5%).

Фондовый рынок США в пятницу прибавил. Индекс "голубых фишек" Dow Jones повысился на 0,21%, а наибольшее положительное влияние на него оказало повышение в цене акций NIKE (+4,8%) и Goldman Sachs (+2,1%). Индекс high-tech биржи NASDAQ повысился на 0,55%, установив новый исторический максимум. Индекс "широкого рынка" S&P500 (+0,44%) тоже прибавил при оборотах торгов на 50% выше среднемесячных, достигнув новой рекордной отметки. При этом подъемом в его отраслевом спектре выделился индекс потребительского сектора (+1,1%), в котором выросло цене 94% акций.

Рынок акций РФ в пятницу понизился. Индекс МосБиржи опустился на 0,48% при оборотах торгов на 40% выше среднемесячных. При этом наибольшее отрицательное влияние на него оказало снижение в цене акций Сбербанка (-1,2%), Газпрома (-0,8%) и Лукойла (-0,8%). Сдержало падение индекса МосБиржи повышение в цене акций АЛРОСА (+2,2%) и ФСК ЕЭС (+8,4%)

Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий. Среди предстоящих событий, способных оказать влияние на настроение инвесторов на предстоящей неделе, стоит выделить Всемирный экономический форум в Давосе.

Шагов Олег, АО ИФК «Солид»