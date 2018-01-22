Комментарии

На фоне существенного провала криптовалют можно ждать восстановления только по некоторым из них

22 января 2018

На фоне недавно наблюдавшегося масштабного падения практически всего рынка криптовалют некоторые основные монеты, включая Ripple и Ethereum, зафиксировали рекордное снижение более чем на 20%. На фоне такого существенного провала можно ждать некоторого восстановления по ряду криптовалют до конца месяца, хотя вероятно, что в самой ближайшей перспективе курс как минимум некоторых из них продолжит снижаться.

Ethereum

Ранее эта криптовалюта достигла рекордных высот, продемонстрировав 100%-ный рост с начала года. На фоне такого бурного подъема закономерно произошел откат, хотя никто и не ожидал, что он будет столь масштабным. Еще в середине декабря сам создатель Ethereum Бутерин заявил, что его беспокоит перегретый рынок, так как, по факту, нет оснований для такого роста.

В ближайшей перспективе можно ожидать продолжения коррекции по этой криптовалюте. В настоящий момент криптовалюта торгуется чуть выше отметки $1000, по сравнению с пиковым значением $1400. В настоящий момент можно рекомендовать участникам рынка следить за этим круглым уровнем. Крупные заявки могут скопиться там в случае восходящего отката, и вход на рынок тогда не составит труда.

Ripple

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В настоящий момент продажи по этой криптовалюте более предпочтительны, а вот с покупками лучше не увлекаться.

Litecoin

По этой криптовалюте также можно прогнозировать продолжение коррекционного снижения. Сейчас можно рекомендовать продажи Litecoin. Отменой варианта падения станет пробой отметки $230, что укажет на смену нисходящей тенденции в пользу восходящей.

В более долгосрочной перспективе не стоит исключать попытку формирования бычьей тенденции. В этом случае с пробоем уровня $210 стоит ожидать попытку роста с потенциальной целью вблизи уровня $275.

Dash

После того как эта криптовалюта вновь поднялась выше уровня $670, можно говорить о смене тренда с ростом до отметки в $1200. Если этот уровень будет преодолен, то можно ожидать попытку цифрового актива пробить показатель в $1500.

Иван Марчена, аналитик Libertex


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