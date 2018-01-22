Банки будут становиться все менее уязвимыми к санкциям против финансового сектора

Комментарий по рынку

Минувшую торговую сессию российские индексы акций завершили снижением, несмотря на внешний позитивный фон. Индекс ММВБ потерял 0,48% и отступил от своих исторических максимумов. Индекс РТС также снижался на фоне ослабления курса рубля относительно доллара во второй половине дня до 56,72 руб/долл. Против рынка росли в пятницу акции российских электросетевых компаний ФСК ЕЭС (+8,4%) и Россети (+7%) после того как глава Россетей Андрей Муров сообщил, что ожидает роста чистой прибыли по итогам 2017 на 15% г/г до 79 млрд рублей.

Банки сократили свой внешний долг на $18 млрд в 2017 г.; НЕЙТРАЛЬНО

По данным ЦБ, российский внешний долг увеличился до $529 млрд в 2017 г., или на $15 млрд за год, тогда как корпоративный внешний долг (долг банков и компаний) немного снизился на $4 млрд до $458 млрд в 2017 г. (против $462 млрд в 2016 г.). С учетом очистки от валютной переоценки снижение корпоративного долга было намного больше – примерно на $18 млрд в прошлом году. Снижение долговых обязательств произошло исключительно благодаря банковскому сектору; долг компаний вырос на $11 млрд в номинальном выражении в прошлом году, но не изменился с учетом очистки от валютной переоценки. Внешние обязательства банков с учетом прошлогоднего погашения ($18 млрд) снизились с $214 млрд в 2014 г. до $105 млрд в 2017 г. Это указывает на то, что банки будут становиться все менее уязвимыми к санкциям против финансового сектора, а также к глобальной волатильности в целом.

По оценке Минфина, бюджетный дефицит составил 1,3 трлн руб., или 1,4% ВВП в 2017 г.; ПОЗИТИВНО

По предварительной оценке Минфина, бюджетный дефицит в 2017 г. составил 1,3 трлн руб., или 1,4% ВВП. Эта цифра ниже более раннего прогноза ведомства 1,5 трлн руб., или 1,6% ВВП. Благодаря высоким ценам на нефть в прошлом году, доходы бюджета оказались выше изначально предусмотренных в законе о бюджете (15,1 трлн руб. против 14,7 трлн руб.). В то же время в прошлом году расходы бюджета контролировались достаточно жестко, в результате расходы оказались ниже ожидаемых (16,4 трлн руб. против 16,6 трлн руб., по закону о бюджете). Меньший в сравнении с прогнозом бюджетный дефицит за прошлый год предполагает, что цена на нефть балансирующая бюджет фактически составляет $67/барр., что немного ниже нашей оценки 70 $/барр.

Северсталь: операционные результаты за 4К17; НЕЙТРАЛЬНО

Северсталь (SVST:LI: ПО РЫНКУ; РЦ $17/ГДР) в минувшую пятницу представила операционные результаты за 4К17. Производство стали выросло на 2% к/к до 2,94 млн т в 4К. При более пристальном взгляде на цифры возникают вопросы по поводу поквартального спада объемов продаж в сегменте проката. Как сообщила компания, объемы продаж горячеоцинкованного листа снизились на 17% к/к, листа с полимерным покрытием – на 37% к/к и холоднокатаного листа – на 13% к/к на фоне пополнения запасов после их распродажи в 3К. Тем не менее, отчасти этот спад был вызван сезонным снижением спроса почти во всех секторах. Сезонное снижение производства на Балаклаве привело к снижению объемов производства длинномерного проката на 5%, в итоге его производство в 4К составило 369 тыс. тонн. Заметим, что объемы продаж метизов снизились на 25% к/к. Это весьма сильный спад, который вряд ли вызван исключительно сезонными факторами. Нас ранее удивил и факт почти 30%-го поквартального спада производства строительного проката в 4 квартале Evraz, крупнейшего производителя сортового проката в России. Объемы производства труб большого диаметра выросли на 35% к/к и на 7% г/г. Позитивная динамика труб большого диаметра вызвана продажами труб меньшего диаметра, которые используют в своих ремонтно-профилактических проектах крупнейшие российские нефтегазовые компании. В сегменте добычи объемы продаж железорудных окатышей выросли на 39% к/к до 3,30 млн тонн (против 2,38 млн тонн в 3К), что было обусловлено продажей готовой продукции в пути, отгруженной в конце 3К17. Северсталь продала примерно 6,5 млн тонн окатышей третьим сторонам, главным образом на экспортных рынках в 2017 г., обеспечив хорошие денежные потоки с железорудного бизнеса на фоне повышения премии окатышей. Объемы продаж концентрата коксующегося угля Воркутауголь снизились на 10% ввиду планового перемонтажа лав на шахте Комсомольская. Северсталь на 93% обеспечивает себя углем, имея доступ к базе высококачественных твердых коксующихся углей.



Мы считаем, что компания представила нейтральные операционные результаты, которые в основном отражают сезонные тренды и крупные проекты Северстали по всей цепочки стоимости. Мы подтверждаем рекомендацию ПО РЫНКУ (РЦ $17/ГДР) по акциям компании, так как не видим краткосрочных катализаторов роста. Хорошие дивиденды на базе 100%-х выплат СДП – сильный аргумент в поддержку инвестиционной привлекательности акций. Мы полагаем, что обновленная стратегия компании, презентация которой планируется в этом году, даст представление о внутренней норме доходности основных проектов компании в рамках инвестиционной программы. Динамика спроса на сталелитейную продукцию на внутреннем рынке также остается областью неопределенности, в то время как все крупнейшие производители листового проката нарастили мощности по производству оцинкованной и полимерной стали в прошлом году. В то же время темпы восстановления автомобильной промышленности остаются медленными, а спрос в строительном секторе далек от того, чтобы быть высоким.