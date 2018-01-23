Рынки игнорируют негатив, упорно продолжая расти

Закрытие американского правительства из-за неспособности согласовать бюджет, которое обычно приводит к снижению биржевых индексов, в этот раз никак не повлияло на настроения инвесторов. Судя по всему, они собираются расти вопреки всему и по возможности – до небес. И если американские торговые площадки на открытии сегодняшней торговой сессии не показали выдающихся результатов, лишь несколько позже перейдя к заметному росту, то российские биржи продолжили карабкаться вверх с настойчивостью хорошего альпиниста.

Европа же тем временем отторговалась разнонаправленно и довольно флегматично – индексы весь день топтались недалеко от нулевых значений, показав в результате довольно умеренные изменения. Из выходивших новостей и статистики можно, пожалуй, выделить только квартальную и годовою отчетность крупнейшего в Швейцарии банка UBS. Учитывая размеры и значимость этого кредитного учреждения (он имеет отделения более, чем в 50-ти странах, число сотрудников превышает 61 тысячу человек, а капитализация на сегодняшний день составляет 72,202 млрд. CHF) его отчетность не могла пройти незамеченной для участников рынка. Прибыль за год упала с 3,286 млрд CHF до 1,247 млрд. CHF. Для сравнения – в 2015-м было 6,386 млрд, а в 2014-м - 3,640 млрд CHF. При этом большинство остальных операционных и финансовых показателей банка не претерпели существенных изменений. Так, чистый комиссионный доход в 2017-м году составил 17,186 млрд. CHF по сравнению с 16,397 млрд. CHF в 2016-м и 17,140 млрд. CHF в 2015-м. Общий долг по состоянию на 31.12.2017 составлял 864,230 млрд. CHF. Годом ранее было 880,714 млрд. CHF. Столь существенный убыток компании объясняется включением в отчетность запланированных налоговых отчислений в связи с принятием налоговой реформы в США, в связи с чем единовременная выплата UBS составила 2,9 млрд. CHF (3,04 млрд. долл.). По результатам четвертого квартала 2017 года банк зафиксировал чистый убыток в размере 2,22 млрд. CHF по сравнению с чистой прибылью в размере 636 млн. CHF годом ранее. При этом была зафиксирован рост на 34% операционной доналоговой прибыли до 997 млрд. CHF. Эксперты прогнозировали в среднем чистый убыток в 2,15 млрд. CHF, и доналоговую операционную прибыль в 889 млн. CHF.

В итоге DAX к 18:50 мск. приподнялся на 0,14% - до 13454 п., FTSE100 снизился на 0,19% - до 7716 п., САС40 подрос до 5535 п. (+0,16%).

В России с новостями тоже было не густо. «Роснефть» заявила, что выходит на рынок нефтепереработки Германии. Rosneft Deutschland GmbH, дочернее общество НК "Роснефть", и немецкая BITUMINA Handel GmbH & Co. KG, дочернее предприятие Basalt-Actien-Gesellschaft подписали контракт на переработку битума и производство полимерно-модифицированных битумных продуктов.

Группа S7 отчиталась о годовых объемах перевозок. По итогам 2017 года авиакомпании группы перевезли 14 252 855 пассажиров, что на 8,4% больше, чем годом ранее. Рейсами S7 Airlines по России воспользовалось 10 454 311 пассажиров (+8,3%). Рост на международных направлениях составил 8,7%. В 2017 году на международных рейсах авиакомпании перевезли 3 798 544 пассажира. Пассажирооборот в 2017 году вырос на 10,1 % и составил 29 820 874 тыс. пкм, грузооборот увеличился на 10% до 2 820 015 тыс. ткм.

В итоге индекс РТС закрылся на уровне 1285 п. (+1,13%), а индекс МосБиржи оказался на отметке 2309 п. (+0,97%). Наибольшей рост показали «ИнтерРАО» (+5,8%), «Мечела» (по +4,1% и в обычке в префах), «Россетей» (+4,2%), «Мосэнерго» (+3,7%) и «РусГидро» (+3,2%). Сильней других снизились «М.Видео» (-1,3%), «Башнефть» (-0,9%), «Сбербанк» преф (-0,7%), ДИКСИ (-0,6%) и «Мегафон» (-0,5%).

Цены на энергоносители продолжили плавное снижение, которое они начали еще 16 января. Это при том, что международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings повысило прогноз по ценам на нефть в текущем году, заявив, что стоимость марки BRENT достигнет отметки в 60 долл./барр., тогда как ранее прогнозировалось 55 долл./барр. При этом прогноз по цене на нефть марки WTI был повышен с 50 долл./барр. до 55 долл./барр. Кроме того, в отчете агентства сообщается, что, согласно оценке его экспертов, в первой половине 2018 г. объем мировых поставок нефти в целом будет соответствовать уровню потребления. Впрочем, сегодняшнее снижение стоимости углеводородов было крайне несущественным. К 18:50 мск. BRENT стоил 68,80 долл./барр., а WTI 63,45 долл./барр.

Российская валюта в отсутствие новостей и заметных движений в нефти, тоже вела себя весьма индифферентно. Сохраняя в течение дня умеренную волатильность, рубль незначительно укрепился к доллару и почти не изменился к евро. К18:50 мск. стоимость доллара составляла 56,58 руб./долл., а евро – 69,35 руб./евро.

В США, как мы писали выше, царит безудержный оптимизм, несмотря на то, что правительство сидит в неоплачиваемых отпусках. Впрочем, последний фактор является весьма весомым аргументом, чтобы министры все же собрались с духом и согласовали бюджет. Так что, вероятней всего, "Шатдаун" продлится недолго. Из отчетности за океаном можно выделить, пожалуй, квартальный отчет нефтесервисной компания Halliburton, которая заявила о повышении квартального убытка ввиду расходов, связанных с бизнесом в Венесуэле, а также с налоговой реформой в США. Так, в четвертом квартале чистый убыток компании увеличился с 153 млн. долл. или 17 центов на акцию годом ранее до 825 млн. долл. или 94 центов на акцию. При этом без учета разовых статей была зафиксирована скорректированная прибыль в размере 53 центов на бумагу при средних прогнозах аналитиков на уровне 46 центов на одну бумагу. Выручка в рассматриваемом периоде увеличилась с 4,02 млрд. долл. до 5,94 млрд. долл., в то время как аналитики в среднем ожидали 5,63 млрд. долл.

В результате Dow Jones открылся некоторым снижением, а S&P500 практически нейтрально. После чего оба ведущих индекса опять развернулись в рост и к 18:50 мск. показали значения 26089 п. по DJIA, и 2819 п. по индексу S&P500.

Завтра ожидается доклад банка Японии по кредитно-денежной политике и перспективах экономики. В Германии выйдут индексы текущих экономических настроений и экономических ожидания ZEW. По аналогичному параметру отчитается и ЕС. Британия опубликует индекс промышленных заказов. Отчитаются за 4-й квартал 2017-го года Procter&Gamble, Texas Instruments, Verizon.

Алексей Коренев, аналитик группы компаний «ФИНАМ»