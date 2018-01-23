Курсы валют в Ангарске: 23 января минимальный курс продажи доллара 56,72 руб., евро - 69,55 руб

23 января курс покупки наличного доллара США в банках и обменных пунктах Ангарска составил 55-56,45 рубля за доллар, курс продажи составил 56,72-58,46 рубля за доллар.

Максимальный курс покупки доллара в Ангарске по сравнению с предыдущим днем снизился на 10 коп. и составил 56,45 рубль. Такой курс покупки предложили Восточный банк, Дальневосточный банк.

Минимальный курс продажи доллара в Ангарске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем снизился на 18 коп. и составил 56,72 руб. По такому курсу доллар продает Восточный банк.

Курс покупки наличного евро в банках и обменных пунктах Ангарска составил 67,5-69,18 рубля за евро, курс продажи составил 69,55-71,33 рубля за евро.

Максимальный курс покупки евро в Ангарске по сравнению с предыдущим днем снизился на 2 коп. и составил 69,18 руб. Такой курс покупки предложил Восточный банк.

Минимальный курс продажи евро в Ангарске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем снизился на 2 коп. и составил 69,55 руб. Такой курс евро продажи предложил Восточный банк.