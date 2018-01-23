Внешний позитив подтолкнет индекс МосБиржи к новым максимумам

Сегодня перед открытием российского фондового рынка сложился позитивный внешний фон. Основным поводом к покупкам выступит восстановление рынка энергоносителей, где нефть марки Brent смогла подняться в район 69,4 доллара за баррель. Также «быки» будут поддержаны ситуацией на внешних фондовых площадках. Так, по итогам торгов понедельника в США индексы Dow Jones и S&P500 подтянулись на 0,6% и 0,8% соответственно. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют в пределах 0,3%. Торги в Азии проходят в зеленой зоне: японский Nikkei225 и китайский Shanghai Composite растут на 1,2% и 0,5%.

Учитывая внешний фон, мы ожидаем уверенного подъема нашего рынка в начале торгов. Преобладание покупок по всему спектру бумаг позволит индексу МосБиржи уже в начале дня установить новые максимумы, поднявшись выше 2320 пунктов. В дальнейшем наши активы будут поддержаны открытием европейских площадок, где мы также ожидаем подъема основных индексов на открытии. При этом внести изменения в настроения игроков может публикация индикатора экономических настроений от ZEW в Германии и индекса потребительского доверия в Еврозоне. Отметим, что во второй половине торгов, в отсутствии важной макроэкономической статистики из США, основное внимание игроков будет уделено публикации отчетности американских компаний, среди которых мы выделим данные от Johnson & Johnson, Procter & Gamble и Verizon.



На валютной секции Московской биржи российский рубль, благодаря восстановлению цен на нефть и поддержке со стороны налогового периода, продолжит укрепляться по отношению к основным мировым валютам. Так, в уже в начале дня доллар отступит ниже 56,4 рубля, тем самым сделав еще один шаг к минимумам прошлого года и поддержке, расположенной на уровне 56 рублей. В дальнейшем мы ожидаем сохранения «медвежьих» настроений в американской валюте и ее дальнейшее снижение, чему поспособствуют попытки нефти марки Brent подтянуться в район 70 долларов. В этом случае уже в рамках ближайших двух дней пара USD/RUB может протестировать отметку 56 рублей. Отметим, что ее пробой будет говорить в пользу возможного продолжения негативной динамики и достижения долларом уровня 54 рубля.

Богдан Зварич, старший аналитик ИК «Фридом Финанс»