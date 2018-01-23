Фондовые индексы продолжат переписывать максимумы

Внешний фон перед открытием рынка в России умеренно позитивен. Результирующее влияние взвешенной суммы ключевых факторов внешней среды, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, выглядит повышательным.

Котировки мартовских фьючерсов на нефть марки Brent колеблются в текущем моменте в районе отметки $69,4 за баррель в ожидании публикации данных отраслевой статистики по запасам «черного золота» в США, которые по предварительным прогнозам продолжат сокращаться.

Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром слегка прибавляют. Основные азиатские фондовые индикаторы большей частью демонстрируют положительную динамику. Премаркет европейской сессии сигнализирует о повышении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня.

Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем в районе отметки 2310 пунктов по индексу МосБиржи, предполагая, что в контексте складывающегося благоприятного внешнего фона этот фондовый индикатор способен продолжить подъем и вновь переписать свой исторический максимум.

Ведущие европейские фондовые индексы в понедельник изменились разнонаправленно при оборотах торгов на 10% выше среднемесячных. Британский фондовый индекс FTSE 100 по итогам дня потерял 0,2%, а наибольшее негативное влияние на него оказало снижение акций компаний из потребительского сектора Diageo (-1,1%), Unilever (-0,9%) и промышленного сектора Rolls-Royce (-1,9%), RELX (-2,6%). Французский индекс CAC (+0,28%) прибавил на фоне повышения котировок акций нефтесервисной компании TechnipFMC (+3,4%) и автоконцерна Peugeot (+2,9%). Немецкий индикатор DAX (+0,22%) вырос благодаря подъему котировок акций Volkswagen (+2,6%), Deutsche Telekom (+2,1%) и Bayer (+1,6%).

Фондовый рынок США в понедельник продолжил подъем, позитивно отреагировав на возобновление работы американских властей, которые достигли соглашения о прекращении «шатдауна» на период новых переговоров. Индекс "голубых фишек" Dow Jones (+0,55%) достиг нового исторического максимума. При этом наибольшее положительное влияние на него оказало повышение акций торговой сети Home Depot (+1,6%) и банка Goldman Sachs (+2,1%). Индекс high-tech биржи NASDAQ (+0,98%) также установил новый рекорд. Индекс "широкого рынка" S&P500 (+0,81%) тоже обновил свой исторический максимум при оборотах торгов почти на 20% выше среднемесячных, а ростом в нем выделился индекс телекоммуникационного сектора (+2,4%), в котором прибавило в цене 100% акций.

Рынок акций РФ в понедельник вырос. Индекс МосБиржи поднялся на 0,97% при оборотах торгов чуть выше среднемесячных, обновив свой исторический максимум. При этом наибольшее позитивное влияние на него оказало повышение в цене акций Лукойла (+1,1%), Газпрома (+0,8%) и Татнефти (+2,9%). Индекс РТС (+1,13%) вырос немного больше благодаря укреплению позиций рубля к доллару США.

Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий. Среди предстоящих событий, способных оказать влияние на настроение инвесторов стоит выделить проходящий в Давосе Всемирный экономический форум. Кроме того, свою финансовую отчетность инвесторам сегодня представят Johnson & Johnson, Procter & Gamble, Verizon, Travelers Cos, а Группа Компаний ПИК и X5 Retail Group представят свои операционные результаты за 4 квартал.

Шагов Олег, АО ИФК «Солид»