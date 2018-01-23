Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 23 января: 2 428,9099 руб/1 г золота и 31,0200/1 г серебра
23 января 2018
ЦБ РФ с 23 января установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 428,9099 руб.
- 1 грамм серебра - 31,0200 руб.
- 1 грамм платины - 1 853,3400 руб.
- 1 грамм палладия - 1 998,9900 руб.
Стоимость золота
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
1,4201 р. (0,06%).
Стоимость серебра
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,0700 р. (0,23%).
Стоимость платины
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
12,1200 р. (0,66%).
Стоимость палладия
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
22,3500 р. (1,11%).
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