Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 23 января: 2 428,9099 руб/1 г золота и 31,0200/1 г серебра ЦБ РФ с 23 января установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 2 428,9099 руб.

1 грамм серебра - 31,0200 руб.

1 грамм платины - 1 853,3400 руб.

1 грамм палладия - 1 998,9900 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 1,4201 р. (0,06%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,0700 р. (0,23%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 12,1200 р. (0,66%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 22,3500 р. (1,11%) .

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