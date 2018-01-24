Курсы валют в Иркутске: 24 января минимальный курс продажи доллара составил 56,55 руб., евро - 69,44 руб

24 января курс покупки наличного доллара США в банках и обменных пунктах Иркутска составил 54,42-56,4 рубля за доллар, курс продажи составил 56,55-58,65 рубля за доллар.

Максимальный курс покупки доллара в Иркутске по сравнению с предыдущим снизился на 15 коп. и составил 56,4 рубль. Такой курс покупки предложил Солид Банк.

Минимальный курс продажи доллара в Иркутске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем снизился на 17 коп. и составил 56,55 руб. По такому курсу доллар продают БайкалИнвестБанк, Солид Банк.

Курс покупки наличного евро в банках и обменных пунктах Иркутска составил 67,03-69,2 рубля за евро, курс продажи составил 69,44-72,04 рубля за евро.

Максимальный курс покупки евро в Иркутске по сравнению с предыдущим днем не изменился и составил 69,2 руб. Такой курс покупки предложили Банк Солидарность, ФИНАМ.

Минимальный курс продажи евро в Иркутске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем снизился на 1 коп. и составил 69,44 руб. Такой курс евро продажи предложил Гринкомбанк.