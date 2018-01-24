Курсы валют в Ангарске: 24 января минимальный курс продажи доллара 56,55 руб., евро - 69,55 руб

24 января курс покупки наличного доллара США в банках и обменных пунктах Ангарска составил 55-56,34 рубля за доллар, курс продажи составил 56,55-58,16 рубля за доллар.

Максимальный курс покупки доллара в Ангарске по сравнению с предыдущим днем снизился на 11 коп. и составил 56,34 рубль. Такой курс покупки предложил Гринкомбанк.

Минимальный курс продажи доллара в Ангарске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем снизился на 17 коп. и составил 56,55 руб. По такому курсу доллар продает БайкалИнвестБанк.

Курс покупки наличного евро в банках и обменных пунктах Ангарска составил 67,5-69,16 рубля за евро, курс продажи составил 69,55-71,1 рубля за евро.

Максимальный курс покупки евро в Ангарске по сравнению с предыдущим днем снизился на 2 коп. и составил 69,16 руб. Такой курс покупки предложил БайкалИнвестБанк.

Минимальный курс продажи евро в Ангарске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем не изменился и составил 69,55 руб. Такой курс евро продажи предложил БайкалИнвестБанк.