Brent под давлением на фоне признаков роста запасов нефти в США

Внешний фон перед открытием рынка в России смешанный. Результирующее влияние взвешенной суммы ключевых факторов внешней среды, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, выглядит близким к нейтральному.

Котировки мартовских фьючерсов на нефть марки Brent колеблются в текущем моменте в районе отметки $69,8 за баррель, находясь под нисходящим давлением после опубликованных данных отраслевой статистики Американского института нефти (API), указавших на значительный рост запасов «черного золота» в США.

Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром меняются мало. Основные азиатские фондовые индикаторы не показывают единой динамики. Премаркет европейской сессии сигнализирует о небольшом и, вероятно, разнонаправленном изменении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня.

Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем в районе предыдущего закрытия индекса МосБиржи, предполагая увидеть колебания этого фондового индикатора вблизи достигнутых уровней под влиянием сдвигов внешнего фона и происходящих событий.

Ведущие европейские фондовые индексы во вторник изменились разнонаправленно при оборотах торгов на 15% выше среднемесячных. Британский фондовый индекс FTSE 100 по итогам дня прибавил 0,21%, а наибольшее положительное влияние на него оказало повышение акций компаний из потребительского сектора British American Tobacco (+1,2%), Reckitt Benckiser (+1,8%). Французский индекс CAC (-0,12%) незначительно снизился на фоне падения акций производителя стали ArcelorMittal (-2,3%) и автоконцерна Peugeot (-1,4%). Немецкий индикатор DAX (+0,71%) вырос благодаря подъему котировок акций SAP (+1,2%) и Bayer (+3,3%).

Фондовый рынок США во вторник не показал единой динамики. Индекс "голубых фишек" Dow Jones (-0,01%) слегка просел от своего исторического максимума. При этом наибольшее отрицательное влияние на него оказало снижение котировок акций отчитавшихся вчера Johnson & Johnson (-4,3%) и Procter & Gamble (-3,1%). Индекс high-tech биржи NASDAQ (+0,71%) вырос, установив новый рекорд. Индекс "широкого рынка" S&P500 (+0,22%) тоже обновил свой исторический максимум при оборотах торгов на 12% выше среднемесячных, а ростом в нем выделился индекс сектора компаний, занимающихся операциями с недвижимостью (+1,5%), котором выросло в цене 100% акций.

Рынок акций РФ во вторник снизился. Индекс МосБиржи опустился на 0,42% при оборотах торгов почти на четверть выше среднемесячных. При этом наибольшее негативное воздействие на него оказало снижение в цене акций Лукойла (-0,7%), Газпрома (-1%) и Норникеля (-2,5%). Сдержало понижение индекса МосБиржи повышение в цене акций МТС (+2,1%) и Магнита (+1,3%). Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий.

Среди предстоящих событий, способных оказать влияние на настроение инвесторов стоит выделить ожидающиеся сегодня выступления вице-премьера Аркадия Дворковича, министра энергетики Александра Новака и главы Минэкономразвития Максима Орешкина на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Кроме того, свою финансовую отчетность инвесторам сегодня представят General Electric и Baker Hughes, а Polymetal опубликует свои производственные результаты за 4 квартал.

Шагов Олег, АО ИФК «Солид»