Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 24 января: 2 425,0601 руб/1 г золота и 30,9000/1 г серебра ЦБ РФ с 24 января установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 2 425,0601 руб.

1 грамм серебра - 30,9000 руб.

1 грамм платины - 1 795,5300 руб.

1 грамм палладия - 1 973,2700 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 3,8499 р. (0,16%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,1200 р. (0,39%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 57,8100 р. (3,12%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 25,7200 р. (1,29%) .

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