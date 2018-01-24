Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 24 января: 2 425,0601 руб/1 г золота и 30,9000/1 г серебра
24 января 2018
ЦБ РФ с 24 января установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 425,0601 руб.
- 1 грамм серебра - 30,9000 руб.
- 1 грамм платины - 1 795,5300 руб.
- 1 грамм палладия - 1 973,2700 руб.
Стоимость золота
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
3,8499 р. (0,16%).
Стоимость серебра
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,1200 р. (0,39%).
Стоимость платины
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
57,8100 р. (3,12%).
Стоимость палладия
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
25,7200 р. (1,29%).
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