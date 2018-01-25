Курсы валют в Иркутске: 25 января минимальный курс продажи доллара составил 56,43 руб., евро - 69,79 руб

25 января курс покупки наличного доллара США в банках и обменных пунктах Иркутска составил 54,22-56,26 рубля за доллар, курс продажи составил 56,43-58,5 рубля за доллар.

Максимальный курс покупки доллара в Иркутске по сравнению с предыдущим снизился на 14 коп. и составил 56,26 рубль. Такой курс покупки предложили Гринкомбанк, ФИНАМ.

Минимальный курс продажи доллара в Иркутске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем снизился на 12 коп. и составил 56,43 руб. По такому курсу доллар продают Примсоцбанк, ФИНАМ.

Курс покупки наличного евро в банках и обменных пунктах Иркутска составил 67,22-69,55 рубля за евро, курс продажи составил 69,79-72,3 рубля за евро.

Максимальный курс покупки евро в Иркутске по сравнению с предыдущим днем повысился на 35 коп. и составил 69,55 руб. Такой курс покупки предложил ФИНАМ.

Минимальный курс продажи евро в Иркутске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем повысился на 35 коп. и составил 69,79 руб. Такой курс евро продажи предложил Гринкомбанк.