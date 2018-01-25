Курсы валют в Ангарске: 25 января минимальный курс продажи доллара 56,44 руб., евро - 69,8 руб

25 января курс покупки наличного доллара США в банках и обменных пунктах Ангарска составил 55-56,26 рубля за доллар, курс продажи составил 56,44-58,16 рубля за доллар.

Максимальный курс покупки доллара в Ангарске по сравнению с предыдущим днем снизился на 8 коп. и составил 56,26 рубль. Такой курс покупки предложил Гринкомбанк.

Минимальный курс продажи доллара в Ангарске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем снизился на 11 коп. и составил 56,44 руб. По такому курсу доллар продает Азиатско-Тихоокеанский Банк.

Курс покупки наличного евро в банках и обменных пунктах Ангарска составил 67,5-69,53 рубля за евро, курс продажи составил 69,8-71,1 рубля за евро.

Максимальный курс покупки евро в Ангарске по сравнению с предыдущим днем повысился на 37 коп. и составил 69,53 руб. Такой курс покупки предложил Восточный банк.

Минимальный курс продажи евро в Ангарске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем повысился на 25 коп. и составил 69,8 руб. Такой курс евро продажи предложил Дальневосточный банк.