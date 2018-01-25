Курсы валют ЦБ РФ на 25 января: 55,9288 руб/доллар США и 69,4580 руб/евро
25 января 2018
ЦБ РФ с 26 января установил следующие официальные курсы валют:
- 1 доллар США - 55,9288 руб.
- 1 евро - 69,4580 руб.
- 10 китайских юаней - 88,3440 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю
понизился
по сравнению с предыдущим днем
на 0,4600 р. (0,82%).
Курс евро по отношению к рублю
повысился
по сравнению с предыдущим днем
на 0,0096 р. (0,01%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю
повысился
по сравнению с предыдущим днем
на 0,0710 р. (0,08%).
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