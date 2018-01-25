Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 25 января: 2 448,3799 руб/1 г золота и 30,7800/1 г серебра
25 января 2018
ЦБ РФ с 25 января установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 448,3799 руб.
- 1 грамм серебра - 30,7800 руб.
- 1 грамм платины - 1 838,3199 руб.
- 1 грамм палладия - 1 992,4200 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
23,3199 р. (0,96%).
Стоимость серебра
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,1200 р. (0,39%).
Стоимость платины
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
42,7900 р. (2,38%).
Стоимость палладия
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
19,1500 р. (0,97%).
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