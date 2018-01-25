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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 25 января: 2 448,3799 руб/1 г золота и 30,7800/1 г серебра

25 января 2018
ЦБ РФ с 25 января установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 2 448,3799 руб.
  • 1 грамм серебра - 30,7800 руб.
  • 1 грамм платины - 1 838,3199 руб.
  • 1 грамм палладия - 1 992,4200 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 23,3199 р. (0,96%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,1200 р. (0,39%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 42,7900 р. (2,38%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 19,1500 р. (0,97%).

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