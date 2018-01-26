Курсы валют в Иркутске: 26 января минимальный курс продажи доллара составил 56,1 руб., евро - 69,5 руб

26 января курс покупки наличного доллара США в банках и обменных пунктах Иркутска составил 53,74-55,95 рубля за доллар, курс продажи составил 56,1-58,5 рубля за доллар.

Максимальный курс покупки доллара в Иркутске по сравнению с предыдущим снизился на 31 коп. и составил 55,95 рубль. Такой курс покупки предложили Восточный банк, ФИНАМ.

Минимальный курс продажи доллара в Иркутске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем снизился на 33 коп. и составил 56,1 руб. По такому курсу доллар продают Солид Банк, Примсоцбанк, Гринкомбанк.

Курс покупки наличного евро в банках и обменных пунктах Иркутска составил 67,22-69,33 рубля за евро, курс продажи составил 69,5-72,3 рубля за евро.

Максимальный курс покупки евро в Иркутске по сравнению с предыдущим днем снизился на 22 коп. и составил 69,33 руб. Такой курс покупки предложили ФИНАМ, Гринкомбанк.

Минимальный курс продажи евро в Иркутске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем снизился на 29 коп. и составил 69,5 руб. Такой курс евро продажи предложили Солид Банк, Байкалкредобанк.