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Курсы валют в Иркутске: 26 января минимальный курс продажи доллара составил 56,1 руб., евро - 69,5 руб

26 января 2018

26 января курс покупки наличного доллара США в банках и обменных пунктах Иркутска составил 53,74-55,95 рубля за доллар, курс продажи составил 56,1-58,5 рубля за доллар.

Максимальный курс покупки доллара в Иркутске по сравнению с предыдущим снизился на 31 коп. и составил 55,95 рубль. Такой курс покупки предложили Восточный банкФИНАМ.

Минимальный курс продажи доллара в Иркутске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем снизился на 33 коп. и составил 56,1 руб. По такому курсу доллар продают Солид БанкПримсоцбанкГринкомбанк.

Курс покупки наличного евро в банках и обменных пунктах Иркутска составил 67,22-69,33 рубля за евро, курс продажи составил 69,5-72,3 рубля за евро.

Максимальный курс покупки евро в Иркутске по сравнению с предыдущим днем снизился на 22 коп. и составил 69,33 руб. Такой курс покупки предложили ФИНАМГринкомбанк.

Минимальный курс продажи евро в Иркутске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем снизился на 29 коп. и составил 69,5 руб. Такой курс евро продажи предложили Солид БанкБайкалкредобанк.


/ СИА /
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