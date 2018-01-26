Курсы валют в Ангарске: 26 января минимальный курс продажи доллара 56,15 руб., евро - 69,57 руб

26 января курс покупки наличного доллара США в банках и обменных пунктах Ангарска составил 54,5-55,95 рубля за доллар, курс продажи составил 56,15-57,76 рубля за доллар.

Максимальный курс покупки доллара в Ангарске по сравнению с предыдущим днем снизился на 31 коп. и составил 55,95 рубль. Такой курс покупки предложил Восточный банк.

Минимальный курс продажи доллара в Ангарске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем снизился на 29 коп. и составил 56,15 руб. По такому курсу доллар продает БайкалИнвестБанк.

Курс покупки наличного евро в банках и обменных пунктах Ангарска составил 67,5-69,26 рубля за евро, курс продажи составил 69,57-71,56 рубля за евро.

Максимальный курс покупки евро в Ангарске по сравнению с предыдущим днем снизился на 27 коп. и составил 69,26 руб. Такой курс покупки предложил Гринкомбанк.

Минимальный курс продажи евро в Ангарске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем снизился на 23 коп. и составил 69,57 руб. Такой курс евро продажи предложил Азиатско-Тихоокеанский Банк.