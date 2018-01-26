Решение агентства Moody’s прибавит российским инвесторам оптимизма

Внешний фон перед открытием рынка в России смешанный. Результирующее влияние взвешенной суммы ключевых факторов внешней среды, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, выглядит близким к нейтральному.

Котировки мартовских фьючерсов на нефть марки Brent колеблются в текущем моменте в районе отметки $70,2 за баррель на фоне начавшегося в преддверии экспирации перетока активности в апрельский контракт и в ожидании публикации данных по буровой активности в США, которая может возобновить свой рост.

Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром слегка прибавляют. Основные азиатские фондовые индикаторы не показывают единой динамики. Премаркет европейской сессии сигнализирует о повышении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня.

Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем в районе предыдущего закрытия индекса МосБиржи, предполагая в дальнейшем увидеть его очередную попытку переписать свой исторический максимум в рамках сохраняющейся в его динамике среднесрочной восходящей тенденции.

Ведущие европейские фондовые индексы в четверг снизились при оборотах торгов на 20% выше среднемесячных. Британский фондовый индекс FTSE 100, в составе которого снизилось 66% акций, по итогам дня потерял 0,36%, а наибольшее отрицательное влияние на него вновь оказало падение котировок акций табачной компании British American Tobacco (-2,1%) и банка HSBC (-0,4%). Французский индекс CAC (-0,25%) просел на фоне падения акций Airbus (-2,8%) и TechnipFMC (-2,7%). Немецкий фондовый индикатор DAX (-0,87%) понес потери из-за падения котировок акций Deutsche Post (-2,9%), SAP (-1,6%) и Daimler (-1,4%).

Фондовый рынок США в четверг не показал единой динамики. Индекс "голубых фишек" Dow Jones (+0,54%) продолжил подъем, достиг новой рекордной отметки. При этом наибольшее положительное влияние на него оказало повышение котировок акций Boeing (+2,5%) и 3M (+1,9%). Индекс high-tech биржи NASDAQ (-0,05%) слегка просел. Индекс "широкого рынка" S&P500 (+0,06%) вырос, обновив свой исторический максимум по состоянию на момент закрытия торгов при оборотах чуть выше среднемесячных, а ростом в нем выделился индекс сектора компаний, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги (+1,5%), котором выросло в цене 96% акций.

Рынок акций РФ в четверг вырос. Индекс МосБиржи прибавил 0,57% при оборотах торгов на 56% выше среднемесячных. При этом наибольшее позитивное воздействие на него оказал рост акций Сбербанка (+1,3%) и Норникеля (+1,9%). Сдержало подъем индекса МосБиржи падение котировок акций Магнита (-2,8%) и Лукойла (-0,7%). Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий.

Среди событий, способных оказать влияние на настроение инвесторов стоит выделить улучшение прогноза по суверенному рейтингу России агентством Moody’s со «стабильного» на «позитивный». Кроме того, свои операционные результаты инвесторам сегодня планируют представить АЛРОСА, Черкизово и ОКей, а Магнит опубликует неаудированные финансовые результаты за 2017 год по МСФО.

Шагов Олег, АО ИФК «Солид»