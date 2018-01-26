Комментарии

Курсы валют ЦБ РФ на 26 января: 55,8288 руб/доллар США и 69,6073 руб/евро ЦБ РФ с 27 января установил следующие официальные курсы валют: 1 доллар США - 55,8288 руб.

1 евро - 69,6073 руб.

10 китайских юаней - 88,3381 руб. Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,1000 р. (0,18%) . Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,1493 р. (0,21%) . Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,0059 р. (0,01%) .

ml

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