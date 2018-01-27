Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 27 января: 2 430,9700 руб/1 г золота и 31,4500/1 г серебра ЦБ РФ с 27 января установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 2 430,9700 руб.

1 грамм серебра - 31,4500 руб.

1 грамм платины - 1 830,8300 руб.

1 грамм палладия - 1 969,0500 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 14,9699 р. (0,61%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,5400 р. (1,75%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 3,2800 р. (0,18%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 19,7100 р. (0,99%) .

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