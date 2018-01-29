Акции «Магнита» выступили основным катализатором коррекции российского рынка акций

То, что хотя бы умеренная коррекция давно назрела, было ясно даже ёжику, находящемуся в тумане иллюзий дальнейшего роста. Однако, нельзя просто так взять, и скорректироваться. Нужен повод. И он пришел в виде целого контейнера новостей от «Магнита», из которых рынок предпочел отфильтровать для себя исключительно негативные. То есть, выручка выросла? Да. Валовая прибыль выросла? Да. Магазинов новых понаоткрывали? Да. Но всё же меньше, чем все ждали. Дальше классическое: «Сливайтесь, тупаны!». Лили с упорством Сизифа.

Однако, вернёмся к братьям нашим меньшим, торгующим в отдалённых частях планеты. Япония отчиталась по базовому индексу потребительских цен, показав снижение с 0,8% до 0,8%, хотя изменений не ждали. Британия опубликовала данные во ВВП за 4К2017 – квартал к кварталу оказался рост с 0,4% на 0,1%. Год к коду – снижение с 1,7% до 1,5%. Хотя, прогнозировали 1,4%

После вчерашнего снижения европейские индексы сегодня скорректировались наверх. На столь скучной статистике, это выглядело вполне оправданным. В итоге индекс FTSE100 вырос на 0,48% - до 7653 п., САС40 поднялся на 0,95%, до уровня 5533 п., немецкий DAX подрос до 13341 п (+0,33%).

S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный и краткосрочный суверенные рейтинги России по обязательствам в иностранной валюте на уровне "ВВ+/В" и долгосрочный и краткосрочный рейтинги по обязательствам в национальной валюте на уровне "ВВВ-/А-3". Прогноз по рейтингам остается "позитивным" – последнее означает, что S&P может повысить суверенные рейтинги России, если тенденция восстановления экономики будет продолжена, а рост ВВП на душу населения достигнет уровня, сопоставимого с уровнем стран аналогичного уровня экономического развития. Отметим, что ранее уже Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Российской Федерации в иностранной и национальной валюте на уровне "BBB-", прогноз изменен до "позитивного" со "стабильного".

Ну а теперь, собственно, про «Магнит». Неаудированная чистая прибыль компании за 2017 год снизилась на 34,7%, составив 35,53 млрд руб. Маржа чистой прибыли составила 3,11%. Выручка компании выросла на 6,37% с 1 074,81 млрд руб. за 2016 г. до 1 143,29 млрд руб. за 2017 г. Валовая прибыль выросла c 295,76 млрд руб. до 304,71 млрд руб. Валовая маржа за 2017 год составила 26,65%. Показатель EBITDA за 2017 г. составил 91,78 млрд руб. Маржа EBITDA за 2017 год составила 8,03%. В течение 2017 года компания открыла (net) 2 291 магазин. Общее количество магазинов сети на 31 декабря 2017 года составило 16 350 (12 125 "магазинов у дома", 243 гипермаркета, 208 магазинов "Магнит Семейный" и 3 774 магазина дрогери). Торговая площадь увеличилась на 13,56% с 5,07 млн кв. м. на конец 2016 года до 5,75 млн кв. м. на конец 2017 года.

«Магнит» признался, что из-за сбоя работы касс (с 20 до 23 декабря 2017 года 800 технических специалистов "Магнита" занимались обновлением программного обеспечения вручную. Часть касс была закрыта в течение всего трехдневного периода, часть была восстановлена быстрее), потери компании составили около 1 млрд. рублей.

Компания заявила, что не планирует в 2018 году сделки слияния и поглощения. Одновременно уточнив, что собирается в 2018 году увеличить выручку на 7-9%, без учета инфляции. Ожидается открытие 1500 магазинов "у дома", 700 – косметики, 15 семейных супермаркетов, 5 гипермаркетов. Инвестиции ритейлера на 2018 год запланированы на уровне 55 млрд рублей.

Ну и самое неприятное для рынка - "Магнит" может отказаться от выплаты дивидендов по итогам 2018 года. При этом компания может вернуться к практике выплаты дивидендов в 2019 году. Стоит отметить, что в октябре 2017 года компания сохраняла планы по выплате дивидендов в 2018 году. За 1 полугодие 2017 года "Магнит" выплатил дивиденды в размере 115,51 рубля на акцию.

В итоге, «Магнит» не только провалился за торговую сессию более, чем на 10%, но и утащил за собой весь рынок, и без того ждавший формального повода для начала фиксации прибыли.

Плохо отчитался и «О’Кей". В 4 квартале 2017 года выручка группы снизилась на 1,2% и составила 48,894 млрд рублей против 49,503 млрд рублей в 4 квартале 2016 года. Выручка сети гипермаркетов и супермаркетов "О’Кей" по итогам 4 квартала сократилась на 3,5% - до 45,824 млрд рублей. Выручка дискаунтеров "Да!" выросла на 55,6% и составила 3,07 млрд рублей.

Компания X5 Retail Group подала на рассмотрение ПАО "Московская Биржа" пакет документов, включая проспект ценных бумаг, для проведения листинга глобальных депозитарных расписок X5 на Московской бирже и их включения в котировальный список первого уровня. В общем, «в красном углу ринга «Магнит», в синем – X5 Retail Group. Ждём очную битву.

«Распадская» доложила, что в 2017 году добыча на всех предприятиях компании составила 11,4 млн тонн рядового угля (+9% г/г). Объем реализации угольного концентрата увеличился на 11% г/г и составил 6,9 млн тонн. Доля экспорта угольного концентрата в структуре продаж по итогам 2017 года составила 66%, или 4,5 млн тонн, из которых 82% пришлось на отгрузки в страны Азиатско- Тихоокеанского региона и 18% - в страны Европы, включая Украину.

Добыча Группы "АЛРОСА" по итогам 2017 года составила 39,6 млн карат, увеличившись на 6% по сравнению с предыдущим годом. По предварительным данным, объем продаж алмазов Группы АЛРОСА по итогам 2017 года составил 41,2 млн карат, выручка от продаж алмазов - $4,2 млрд, выручка от реализации бриллиантов - $96,9 млн.

Итог сего новостного потока был вполне предсказуем – рынок попытался хотя бы частично снять перекупленность, деловито и упрямо снижаясь в течение всего дня. По итогам торговой сессии РТС опустился на1,89%, до 1287 п., а индекс МосБиржи снизился уровня до 2295 п. (-1,07%). Наибольшей рост показали акции «Яндекса» (+1,97%), «Татнефти»-об (+1,08%) и «Сургутнефтегаза» (+0,62%). Сильней других снизились, понятное дело, «Магнит» (-10,23%), «Система» (-2,78%), «Аэрофлот» (-2,12%), АЛРОСА (-2,04%), «Распадская» (-2,00%), «Башнефть» (-1,81%) и «РусГидро» (-1,81%).

Котировки нефти, резко просевшие вчера вечером, остальную часть дня провели в спокойном боковом движении, ожидая выхода в 21:00 мск. отчета от Baker Hughes по количеству буровых установок. Незначительное повышение стоимости углеводородов под вечер ни о чем пока не говорит – будем ждать статистики. К 18:45 мкс. нефть марки BRENT стоила 70,24 долл./барр. Нефть марки WTI – 65,80 долл./ барр.

Отечественный рубль несколько ослабл по отношению к остальным ведущим мировым валютам. При чем к доллару падение было чуть более резким на фоне некоторого укрепления последнего относительно евро. На момент закрытия российский фондовых площадок котировки рубля составили 56,13 руб./долл., и за евро 69,70 руб./евро.

В США сегодня публиковались данные по заказам на товары длительного пользования. Заказы выросли. При чем, больше, чем прогнозировалось. Ожидание роста американского ВВП с 2,6% до 3,0% оказалось напрасным – показатель не изменился. (Кстати, попробуйте угадать, упали ли на этой новости американские рынки в момент открытия? Правильно! Угадали!)

Вышли квартальные отчеты от Intel (отчет неплохой, а формальный убыток, как мы уже все привыкли, вызван реформами налоговой системы), Colgate-Palmolive (такая же картина), производителя электроники для аэрокосмической и оборонной отраслей Rockwell Collins (этот показал рост, несмотря ни на что) и оператора сети кофеен Starbucks (тоже красавец).

Торговые площадки Америки открылись уже наскучившим всем гэпом вверх и на момент написания сего труда даже не думали разворачиваться. По состоянию на 18:50 индекс DJIA показывал 26486 п., S&P500 - 2854 п., NASD COMP – 7459 п.

Сегодня вечером (в 21:00 мск.) выйдут данные по числу буровых установок от Baker Hughes. Во вторник ЕС отчитается о своем квартальном ВВП. Германия представит цифры по индексу потребительских цен, а США – по индексу доверия потребителей. В ночь на среду выйдут всеми любимые недельные запасы сырой нефти от Американского института нефти. Затем Китай доложит о своем индексе деловой активности в производственном секторе. По объемам розничных продаж и изменению количества безработных отчитается Германия. Франция и ЕС расскажут про индекс потребительских цен. Последняя еще и подкинет информации по безработице в Европе. США опубликуют данные по числу занятых в несельскохозяйственном секторе и индексу незавершенных продаж на рынке недвижимости. Вечером среды мы увидим опять же обожаемые всеми данные по запасам сырой нефти и избыточным запасам в Кушинге. Но, пожалуй, наиболее интересным событием должно стать решения ФРС по изменению процентной ставки. Впрочем, почему наиболее? Они ж её сто пудов не изменят! В среду Китай, Франция, Германия, ЕС, Британия и США отчитаются по индексу деловой активности в производственном секторе. Т.е. – практически все. Даже странно, что лично мне не придется отчитываться поэтому индексу. Кажется, её, ктивности, итак предостаточно. Америка, помимо прочего, доложит о числе первичных заявок на получение пособий по безработице. В пятницу британцы расскажут про свой индекс деловой активности в строительном секторе (тут я точно не конкурент). США опубликуют данные по безработице и индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета. Вечером пятницы традиционно выйдет число буровых установок от Baker Hughes. Сезон квартальной корпоративной отчетности находится на своем пике. Так что терпите, я буду перечислять тех, от кого ждать отчеты. Итак: Lockheed Martin, Seagate Technology, McDonald’s, Pfizer, AT&T, Boeing, FUJIFILM Holdings Corp, Facebook, Komatsu, Microsoft, United States Steel, Xerox, eBay, Alibaba, Amazon, Apple, Brunswick, ConocoPhillips, Daimler, DuPont, Lenovo, Motorola, Nokia, Royal Dutch Shell, Visa, Chevron, Deutsche Bank, Exxon Mobil, Honda. От наших выступит Северсталь.

Алексей Коренев, аналитик группы компаний «ФИНАМ»