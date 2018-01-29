Альфа-Банк успешно закрыл книгу заявок на выпуск бессрочных cубординированных еврооблигаций объемом 500 миллионов долларов США

25 января 2018 года АО «АЛЬФА-БАНК» успешно закрыл книгу заявок на очередной выпуск бессрочных Еврооблигаций, отвечающий требованиям "Базеля-III" (Положение 395-П Банка России). Сумма выпуска составит 500 миллионов долларов США, первый колл-опцион предусмотрен через 5.25 лет, ставка купона на первые 5.25 лет была зафиксирована на уровне 6,95% годовых (выплата ежеквартальная).

Алексей Чухлов, И.о. Главного Управляющего директора Альфа-Банка отметил:

«Мы всегда очень тщательно следим за динамикой рынков капитала и стараемся привлекать средства в самые удачные моменты с точки зрения доходности. У нас создана инфраструктура, позволяющая оперативно реагировать на «окна возможностей», подобные тому, которое наблюдалось на протяжении всего января. Мы решили воспользоваться удачной конъюнктурой, чтобы разместить инструмент, увеличивающий основной капитал Банка, а не только нарастить долгосрочную ликвидность. Это чрезвычайно важно для нашей стратегии развития, опирающейся на укрепление позиций крупнейшего частного банка для корпоративных клиентов и на усиление присутствия на рынках розничного кредитования. Привлекаемая сумма в полной мере соответствует нашим среднесрочным планам по развитию Банка, обеспечивая дополнительный запас капитала.

В начале недели мы провели серию интенсивных встреч с инвесторами в Лондоне, Цюрихе и Женеве и получили однозначное подтверждение того, что именно сейчас представились оптимальные условия для выпуска.

Данная транзакция в очередной раз доказывает, что Банк имеет доступ к международным рынкам капитала по конкурентным ставкам доходности даже при выпуске подобных сложных инструментов. То, что ставка купона была зафиксирована более чем на 1% ниже ставки, по которой мы привлекали аналогичный субординированный займ в ноябре-декабре 2016 года, говорит о том, что наша работа в прошедшем году, роль, которую Банк играет на российском рынке банковских услуг, положительно оцениваются инвесторами. Ставка купона 6,95% является рекордно низкой для всех российских банков - и частных, и государственных, для привлечения капитала первого уровня в формате Еврооблигаций.

В сделке приняло участие более 75 институциональных инвесторов и крупных фондов из Европы, Великобритании, Швейцарии и Азии, значительный интерес проявили российские инвесторы. Спрос превысил первоначально объявленный размер сделки практически в 2,6 раза, что позволило нам зафиксировать итоговую ставку на 0,3 п.п. ниже первоначально объявленного ценового диапазона.

После согласования договора займа с Банком России сумма выпуска будет включена в состав источников добавочного капитала Альфа-Банка. Эмитентом бумаг выступила ирландская компания Alfa Bond Issuance plc. Выпуск осуществлен в рамках собственной LPN Программы в формате RegS. Организаторами выпуска выступили Альфа-Банк и UBS Limited.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам первого полугодия 2017 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 41,8 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель — 26,0 млрд. долларов США, совокупный капитал — 6,0 млрд долларов США. Чистая прибыль за первое полугодие 2017 года составила 436 млн. долларов США.

По состоянию на 30 июня 2017 года в Альфа-Банке обслуживается около 382 тыс. корпоративных клиентов и 14,2 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 723 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.

Альфа-Банк - официальный Европейский банк Чемпионата мира FIFA 2018™ и Кубка Конфедераций FIFA 2017. С момента своего основания в 1990 г. банк известен поддержкой масштабных культурных мероприятий. При содействии Альфа-Банка Россию посетили всемирно известные зарубежные музыканты: Рэй Чарльз, Элтон Джон, Тина Тернер, Брайан Адамс, Эрик Клэптон, Стинг, Робби Уильямс, Уитни Хьюстон, Пол Маккартни, Марк Нопфлер и многие другие. В 2011 г. банк организовал на Воробьевых горах в Москве 4D-шоу всемирно известного Дэвида Аткинса, которое посетили свыше 800 000 зрителей. Также Альфа-Банк является организатором ежегодного фестиваля современной музыки и технологий AlfaFuturePeople.