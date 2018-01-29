Участники рынка ждут публикацию «кремлевского» доклада

Внешний фон перед открытием рынка в России смешанный. Результирующее влияние взвешенной суммы ключевых факторов внешней среды, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, выглядит близким к нейтральному.

Котировки мартовских фьючерсов на нефть марки Brent колеблются в текущем моменте в районе отметки $70,4 за баррель, находясь под давлением после публикации данных, указавших на максимальный за последние девять месяцев недельный прирост буровой активности в США.

Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром меняются мало. Основные азиатские фондовые индикаторы не показывают единой динамики. Премаркет европейской сессии сигнализирует о повышении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня.

Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем в районе закрытия индекса МосБиржи в пятницу на прошлой неделе, предполагая в дальнейшем увидеть его колебания вблизи достигнутых уровней в ожидании публикации в США "кремлевского доклада", который может дать повод для очередного ужесточения санкций против России.

Ведущие европейские фондовые индексы в пятницу выросли при оборотах торгов чуть ниже среднемесячных. Британский фондовый индекс FTSE 100, в составе которого повысились 80% акций, по итогам дня прибавил 0,65%, а наибольшее положительное влияние на него оказало повышение акций табачной компании BAT (+1,4%) и фармацевтических компаний AstraZeneca (+1,9%), GlaxoSmithKline (+1,5%), Shire (+2,2%). Французский индекс CAC (+0,87%) вырос на фоне подъема акций холдингов Kering (+2,6%) и LVMH (+4,9%). Немецкий фондовый индикатор DAX (+0,31%) прибавил благодаря росту котировок акций Thyssenkrupp (+2,6%), SAP (+1%) и Daimler (+0,6%).

Фондовый рынок США в пятницу вырос. Индекс "голубых фишек" Dow Jones (+0,85%) достиг новой рекордной отметки, а наибольшее положительное влияние на него оказало повышение котировок акций Intel (+10,6%) и 3M (+2,5%). Индекс high-tech биржи NASDAQ (+1,28%) тоже обновил свой исторический максимум. Индекс "широкого рынка" S&P500 (+1,16%) также установил новый рекорд при оборотах почти на 20% выше среднемесячных, а ростом в нем выделился индекс сектора «Здравоохранение» (+2,2%), котором прибавило в цене 93% акций.

Котировки мартовских фьючерсов на нефть Brent (+0,1%) в пятницу не показали значительных изменений на фоне продолжившегося в преддверии грядущей экспирации перетока активности в апрельский контракт.

Рынок акций РФ в пятницу снизился. Индекс МосБиржи просел на 1,07% при оборотах торгов на четверть выше среднемесячных. При этом наибольшее негативное воздействие на него оказала просадка в цене акций «Магнита» (-10,2%), «Газпрома» (-1,7%) и «Сбербанка» (-1,5%). Сдержало падение индекса МосБиржи повышение котировок обыкновенных акций «Татнефти» (+1,1%) и «Яндекса» (+2%).

Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий. Среди корпоративных событий, способных оказать влияние на настроение инвесторов, стоит выделить ожидающуюся публикацию операционных результатов «Черкизово», «Энел Россия» и «РУСАГРО» за четвертый квартал.

Шагов Олег, АО ИФК «Солид»