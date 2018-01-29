Индекс МосБиржи проведет торги понедельника в диапазоне 2275-2310 пунктов

Российский рынок акций в понедельник открылся слабым подъемом. К настоящему времени ведущие индексы России не демонстрируют направленного движения. Список лидеров снижения возглавляют бумаги «Аэрофлота» и «Банка Санкт-Петербург». В плюсе торгуются акции «Норильского никеля» и «Магнита».

Внешний фон к сегодняшнему торговому дню сформировался умеренным. Американские рынки завершили пятничные торги бурными покупками. Фьючерс на индекс S&P на премаркете снижается. Цены на нефть движутся сдержано в первой половине дня. Баррель нефти смеси Brent торгуется по $70,05 (-0,15%). Пятничный отчет Baker Hughes с повышением количества буровых установок в США на 11 единиц за неделю к 26 января был воспринят рынком как повод для покупок, хотя, в общем и целом, статистика носила явно «медвежий» характер.

Пара евро/доллар в понедельник утром слегка слабеет. Основные торги идут вокруг отметки 1,2420 (-0,1%). Инвесторы отыграли и неоднозначный блок пятничной американской статистики, и положительные комментарии президента США Дональда Трампа в социально сети Twitter в минувшие выходные.

Рубль в начале сессии едва заметно отступал в парах с иностранными валютами. Доллар США торгуется по 56,29 руб. (+0,05%). Все внимание инвесторов теперь сосредоточено на готовящемся заявлении Вашингтона по пакетам антироссийских санкций. Пара доллар/рубль проторгуется сегодня в диапазоне 56-56,55 руб., а пара евро/рубль – в границах 69,65-70,25 руб.

Индекс МосБиржи проведет сегодняшнюю сессию в пределах отметок 2275-2310 пунктов.

Несмотря на то, что цены на нефть восстанавливаются, российские нефтяники не расслабляются. Минприроды подготовило поправки в закон «О недрах», которые разрешат нефтегазовым компаниям проводить исследования в области добычи сланцевой нефти на специальных полигонах.

Данная инициатива объясняется тем, что количество традиционных месторождений снижается, что подталкивает нефтяников все чаще смотреть в сторону сланца. Чтобы поддерживать добычу на пике, озадачиться вариантами расширения географии месторождений нужно уже сейчас, а также необходимо иметь дешевую технологию по извлечению этих запасов, однако без исследований это невозможно. В связи с этим поправки в закон очень своевременные, несмотря на то, что пока добыча сланцевой нефти является нерентабельной.

После вступления в силу новых поправок, дело останется за малым – найти деньги на исследования.

В корпоративном секторе среди новостей стоит выделить закрытие реестров акционеров «НЛМК» для участия в ВОСА. Заседания советов директоров проведут «Россети», компания «Лукойл», «РуссНефть» и «МРСК Юга». Производственные результаты за четвертый квартал 2017 года представит «РусАгро».

Александр Разуваев, директор аналитического департамента Альпари