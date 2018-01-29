Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 29 января: 2 430,9700 руб/1 г золота и 31,4500/1 г серебра
29 января 2018
ЦБ РФ с 27 января установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 430,9700 руб.
- 1 грамм серебра - 31,4500 руб.
- 1 грамм платины - 1 830,8300 руб.
- 1 грамм палладия - 1 969,0500 руб.
Стоимость золота
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
14,9699 р. (0,61%).
Стоимость серебра
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,5400 р. (1,75%).
Стоимость платины
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
3,2800 р. (0,18%).
Стоимость палладия
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
19,7100 р. (0,99%).
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