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Курсы валют в Иркутске: 30 января минимальный курс продажи доллара составил 56,5 руб., евро - 69,95 руб

30 января 2018

30 января курс покупки наличного доллара США в банках и обменных пунктах Иркутска составил 54-56,35 рубля за доллар, курс продажи составил 56,5-58,6 рубля за доллар.

Максимальный курс покупки доллара в Иркутске по сравнению с предыдущим повысился на 25 коп. и составил 56,35 рубль. Такой курс покупки предложил ФИНАМ.

Минимальный курс продажи доллара в Иркутске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем повысился на 5 коп. и составил 56,5 руб. По такому курсу доллар продают Солид БанкДальневосточный банк.

Курс покупки наличного евро в банках и обменных пунктах Иркутска составил 66,93-69,71 рубля за евро, курс продажи составил 69,95-72,09 рубля за евро.

Максимальный курс покупки евро в Иркутске по сравнению с предыдущим днем повысился на 6 коп. и составил 69,71 руб. Такой курс покупки предложил Гринкомбанк.

Минимальный курс продажи евро в Иркутске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем повысился на 10 коп. и составил 69,95 руб. Такой курс евро продажи предложил Банк Солидарность.


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