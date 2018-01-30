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Курсы валют в Ангарске: 30 января минимальный курс продажи доллара 56,5 руб., евро - 70 руб

30 января 2018

30 января курс покупки наличного доллара США в банках и обменных пунктах Ангарска составил 54,5-56,33 рубля за доллар, курс продажи составил 56,5-57,5 рубля за доллар.

Максимальный курс покупки доллара в Ангарске по сравнению с предыдущим днем повысился на 28 коп. и составил 56,33 рубль. Такой курс покупки предложил Восточный банк.

Минимальный курс продажи доллара в Ангарске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем не изменился и составил 56,5 руб. По такому курсу доллар продает Дальневосточный банк.

Курс покупки наличного евро в банках и обменных пунктах Ангарска составил 68-69,65 рубля за евро, курс продажи составил 70-71,5 рубля за евро.

Максимальный курс покупки евро в Ангарске по сравнению с предыдущим днем повысился на 1 коп. и составил 69,65 руб. Такой курс покупки предложил Восточный банк.

Минимальный курс продажи евро в Ангарске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем повысился на 15 коп. и составил 70 руб. Такой курс евро продажи предложили БайкалИнвестБанкВосточный банкРоссельхозбанк.


/ СИА /
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