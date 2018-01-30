А не поднимет ли напоследок Джанет Йеллен ставку ФРС?

Внешний фон перед открытием рынка в России умеренно негативен. Результирующее влияние взвешенной суммы ключевых факторов внешней среды, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, выглядит понижательным.

Котировки мартовских фьючерсов на нефть марки Brent в преддверии грядущей экспирации колеблются в районе отметки $69 за баррель, находясь под давлением в ожидании публикации данных по запасам «черного золота» США, которые, согласно предварительным прогнозам могут увеличиться.

Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром несут потери. Основные азиатские фондовые индикаторы в основном демонстрируют нисходящую динамику. Премаркет европейской сессии сигнализирует о понижении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня.

Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем в районе отметки 2280 пунктов по индексу МосБиржи, предполагая, что в условиях неблагоприятного внешнего фона этот фондовый индикатор способен продолжить снижение, преобладавшее в его динамике в последние два торговых дня.

Ведущие европейские фондовые индексы в понедельник не показали единой динамики при оборотах торгов на 10% ниже среднемесячных. В составе британского фондового индекса FTSE 100 (+0,08%), повысились 41% акций, а наибольшее положительное влияние на него оказал рост акций компаний из сектора «Материалы»: Glencore (+3,3%) Rio Tinto (+2,1%). Французский индекс CAC (-0,14%) просел на фоне падения акций холдинга Kering (-1,7%) и нефтесервисной компании TechnipFMC (-3%). Немецкий фондовый индикатор DAX (-0,12%) понес потери из-за понижения котировок акций банков Commerzbank (-2,1%), Deutsche Bank (-1,1%) и компании Bayer (-0,5%).

Фондовый рынок США в понедельник снизился. Наибольшее отрицательное влияние на динамику индекса "голубых фишек" Dow Jones (-0,67%) оказало падение в цене акций Caterpillar (-2,7%) и Apple (-2,1%). Индекс high-tech биржи NASDAQ упал на 0,52%. Индекс "широкого рынка" S&P500 (+1,16%) тоже снизился при оборотах на 13% выше среднемесячных, а просадкой в нем выделился индекс нефтегазового сектора (-1,6%), котором упало в цене 97% акций.

Рынок акций РФ в понедельник продолжил снижение. Индекс МосБиржи просел на 0,48% при оборотах торгов почти на четверть выше среднемесячных. При этом наибольшее негативное воздействие на него оказало падение в цене акций Магнита (-6,9%), Газпрома (-1,7%) и Лукойла (-1,1%). Сдержало понижение индекса МосБиржи повышение котировок обыкновенных акций Сбербанка (+1,4%), Норникеля (+1%) и МосБиржи (+2,1%).

Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий. Среди событий, способных оказать влияние на настроение инвесторов, стоит выделить стартующее сегодня двухдневное заседание ФРС США, которое станет последним для Джанет Йеллен. Уже в феврале её сменит на посту председателя ФРС Джером Пауэлл.

Шагов Олег, АО ИФК «Солид»