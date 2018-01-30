Внешний фон способствует продолжению коррекции

Сегодня перед открытием российского фондового рынка сложился негативный внешний фон, что приведет к продолжению коррекционного снижения. Так, поводом к продажам послужит ситуация на рынке энергоносителей, где нефть марки Brent отступила ниже 69 долларов. Также «медведей» поддержит динамика внешних фондовых площадок. В США по итогам торгов понедельника индексы Dow Jones и S&P500 отступили на 0,7%. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы продолжают негативную динамику, теряя до 0,7%. На торгах в Азии также преобладает пессимизм: японский Nikkei225 и китайский Shanghai Composite снижаются на 1,5% и 0,7% соответственно.



В сложившихся обстоятельствах мы ожидаем снижения российского фондового рынка в начале торгов. Преобладание продаж по большинству наших акций приведет к отступлению индекса МосБиржи ниже 2270 пунктов уже в первые минуты торгов. В дальнейшем, на фоне негативного открытия Европы, «медведям» удастся сохранить инициативу в своих руках. При этом внимание игроков в Старом Свете будет обращено на данные по ВВП и индексам потребительского доверия и делового климата Еврозоны, а также индексу потребительских цен в Германии. Выход статистики может оказать некоторую поддержку покупателям, что приведет к отыгрышу части потерь, как европейскими рынками, так и нашими индексами. Также в середине дня покупкам может способствовать восстановление рынка энергоносителей, где мы не исключаем волну фиксации прибыли по спекулятивным коротким позициям в преддверии публикации данных по запасам углеводородов в Штатах. Во второй половине дня основными факторами для мировых площадок станут статистика из США, где сегодня выйдет индекс потребительского доверия, и публикация отчетов американских компаний.



На валютной секции Московской биржи в начале дня, на фоне существенной просадки на рынке энергоносителей, мы ожидаем ослабления рубля по отношению к основным мировым валютам. Так, уже в первые минуты доллар может попытаться подняться выше 56,4 рубля, после чего «быки» сохранят инициативу и попытаются сделать еще один шаг к ближайшему сопротивлению, расположенному на уровне 57 рублей. При этом с середины дня, за счет восстановления рынка энергоносителей, американская валюта может растерять часть роста, закрепившись в районе 56,4 – 56,5 рубля. Стоит отметить, что в рамках текущей и следующей недель у «быков» по доллару, в отсутствии поддержки со стороны налогового периода, фактически нет сдерживающих факторов. И дальнейшее снижение рынка энергоносителей позволит им предпринять попытку вывести пару USD/RUB в широкий коридор консолидации между уровнями 57 и 59 рублей.

Богдан Зварич, старший аналитик ИК «Фридом Финанс»