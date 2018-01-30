Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 30 января: 2 440,3201 руб/1 г золота и 31,4900/1 г серебра ЦБ РФ с 30 января установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 2 440,3201 руб.

1 грамм серебра - 31,4900 руб.

1 грамм платины - 1 826,0800 руб.

1 грамм палладия - 1 972,6700 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 9,3500 р. (0,38%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,0400 р. (0,13%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 4,7500 р. (0,26%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 3,6200 р. (0,18%) .

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