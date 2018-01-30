Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 30 января: 2 440,3201 руб/1 г золота и 31,4900/1 г серебра
30 января 2018
ЦБ РФ с 30 января установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 440,3201 руб.
- 1 грамм серебра - 31,4900 руб.
- 1 грамм платины - 1 826,0800 руб.
- 1 грамм палладия - 1 972,6700 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
9,3500 р. (0,38%).
Стоимость серебра
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,0400 р. (0,13%).
Стоимость платины
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
4,7500 р. (0,26%).
Стоимость палладия
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
3,6200 р. (0,18%).
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