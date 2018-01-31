Курсы валют в Иркутске: 31 января минимальный курс продажи доллара составил 56,40 руб., евро - 70,1 руб

31 января курс покупки наличного доллара США в банках и обменных пунктах Иркутска составил 54-56,36 рубля за доллар, курс продажи составил 56,40-58,55 рубля за доллар.

Максимальный курс покупки доллара в Иркутске по сравнению с предыдущим повысился на 1 коп. и составил 56,36 рубль. Такой курс покупки предложил Гринкомбанк.

Минимальный курс продажи доллара в Иркутске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем повысился на 4 коп. и составил 56,40 руб. По такому курсу доллар продает Ланта-Банк.

Курс покупки наличного евро в банках и обменных пунктах Иркутска составил 67,22-69,81 рубля за евро, курс продажи составил 70,1-72,4 рубля за евро.

Максимальный курс покупки евро в Иркутске по сравнению с предыдущим днем повысился на 10 коп. и составил 69,81 руб. Такой курс покупки предложил Гринкомбанк.

Минимальный курс продажи евро в Иркутске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем повысился на 15 коп. и составил 70,1 руб. Такой курс евро продажи предложили Банк Солидарность, Гринкомбанк.