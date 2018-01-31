Курсы валют в Ангарске: 31 января минимальный курс продажи доллара 56,54 руб., евро - 70,19 руб

31 января курс покупки наличного доллара США в банках и обменных пунктах Ангарска составил 54,5-56,25 рубля за доллар, курс продажи составил 56,54-58,26 рубля за доллар.

Максимальный курс покупки доллара в Ангарске по сравнению с предыдущим днем снизился на 8 коп. и составил 56,25 рубль. Такой курс покупки предложили Дальневосточный банк, Восточный банк

Минимальный курс продажи доллара в Ангарске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем повысился на 4 коп. и составил 56,54 руб. По такому курсу доллар продает Россельхозбанк.

Курс покупки наличного евро в банках и обменных пунктах Ангарска составил 68-69,8 рубля за евро, курс продажи составил 70,19-72,01 рубля за евро.

Максимальный курс покупки евро в Ангарске по сравнению с предыдущим днем повысился на 15 коп. и составил 69,8 руб. Такой курс покупки предложил Восточный банк.

Минимальный курс продажи евро в Ангарске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем повысился на 19 коп. и составил 70,19 руб. Такой курс евро продажи предложил Россельхозбанк.