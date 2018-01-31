Аналитики Альфа-банка: "Сильное ускорение кредитной активности могло произойти за счет высокорискованного сегмента населения"

Комментарий по рынку

Во вторник индекс Московской биржи отреагировал на публикацию «Кремлёвского списка» незначительным снижением. Основное давление на индекс оказывали дешевевшие вчера акции нефтегазовых компаний, котировки которых снижались вслед за нефтью. Акции Магнита (+5%) корректировались вверх после обвального снижения, наблюдавшегося в конце прошлой недели. Баррель марки Brent во вторник снижался на ожиданиях роста запасов сырья в США. Индекс РТС потерял лишь 0,05% на фоне укрепления рубля в ходе дневных валютных торгов выше 56 руб/долл.

Сильное ускорение розничного кредитования наблюдалось во всех сегментах; НЕЙТРАЛЬНО

По данным Объединенного кредитного бюро, в прошлом году было выдано 35 млн новых кредитов на сумму 5,7 трлн руб., в 2016 г. – около 30 млн новых кредитов на сумму 4,1 трлн руб. Ускорение активности в розничном кредитовании (совокупный розничный кредитный портфель, по данным ЦБ, вырос на 12,7% г/г в 2017 г.) наблюдалось во всех сегментах: ипотечном, автокредитов, кредитных карт и потребительских кредитов наличными. Самое большое ускорение показал ипотечный сегмент, который вырос на 42% в номинальном выражении и на 30% – в реальном (в количестве выданных кредитов). И все же, так же как и годом ранее, почти 70% новых кредитов приходится на потребительские кредиты, которые выросли на 33% в номинальном выражении и на 14% – в реальном. Тем не менее, мы опасаемся, что сильное ускорение кредитной активности произошло за счет высокорискованного сегмента населения, или лиц, которые живут ниже черты бедности (см. наш обзор “Спрос, продиктованный бедностью” от 20 октября 2016 г.). Более того, ЦБ также выразил опасения по поводу быстрого роста розничного кредитования.

Наталия Орлова, Ph.D Главный экономист Альфа-Банка

Валерия Волгарева, аналитик Альфа-Банка