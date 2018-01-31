Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 31 января: 2 435,4600 руб/1 г золота и 31,3700/1 г серебра
31 января 2018
ЦБ РФ с 31 января установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 435,4600 руб.
- 1 грамм серебра - 31,3700 руб.
- 1 грамм платины - 1 806,1899 руб.
- 1 грамм палладия - 1 956,4000 руб.
Стоимость золота
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
4,8601 р. (0,20%).
Стоимость серебра
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,1200 р. (0,38%).
Стоимость платины
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
19,8900 р. (1,09%).
Стоимость палладия
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
16,2700 р. (0,82%).
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