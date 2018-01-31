Комментарии Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 31 января: 2 435,4600 руб/1 г золота и 31,3700/1 г серебра ЦБ РФ с 31 января установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 2 435,4600 руб.

1 грамм серебра - 31,3700 руб.

1 грамм платины - 1 806,1899 руб.

1 грамм палладия - 1 956,4000 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 4,8601 р. (0,20%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,1200 р. (0,38%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 19,8900 р. (1,09%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 16,2700 р. (0,82%) . ml

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