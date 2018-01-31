Комментарии

Приток в ОФЗ поддерживает рубль, нивелируя снижение цен на нефть

31 января 2018

В среду, 31 января, рубль укрепляется к корзине основных мировых валют: к обеду доллар США теряет 0,4% до 56,2 руб., а евро снижается на 56,2 руб.

Несмотря на дешевеющую в пределах 0,6% нефть, поддержку рублю оказывает приток капитала в рублевые облигации. Индекс чистых цен ОФЗ второй день подряд обновляет исторические максимумы, сохраняются рекордные объёмы торгов. Проходящие сегодня аукционы Минфина, вероятно, также будут пользоваться повышенным спросом, несмотря на минимальные ставки доходности. Спрос на рублёвый долг поддерживает вчерашняя публикация «кремлёвского доклада», не несущего в себе, вопреки ожиданиям, серьёзных угроз российскому рынку долга. Помимо этого, стоит отметить заметное ухудшение макростатистики по США (продажи домов, динамика предварительного ВВП) и обостряющийся торговый спор с ЕС. Вряд ли в подобных условиях ФРС будет ужесточать свою риторику в рамках предстоящего заседания.

Мы сохраняем прогноз по USD/RUB к концу 2018 года в диапазоне 53-58, несмотря на предполагаемое дальнейшее снижение цен на нефть во 2-4 кварталах из-за формирования профицита предложения.

Тимур Нигматуллин, аналитик «Открытие Брокер»


/ СИА /
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