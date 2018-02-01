Комментарии

Связь-Банк выступил одним из организаторов размещения облигаций Внешэкономбанка объемом 8 млрд рублей Связь-Банк (группа Внешэкономбанка) выступил одним из организаторов успешного размещения выпуска краткосрочных облигаций Внешэкономбанка серии ПБО-001P-К005 со сроком обращения 15 дней. Общий объем эмиссии составил 8,0 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации 1 000 рублей. Цена размещения 100% от номинала. Выплата купона производится в дату погашения облигаций. Размещение происходило по открытой подписке. Ставка купона установлена на уровне 7.15% годовых 29 января 2018 г. накануне сбора книги заявок. Книга заявок была открыта 30 января 2018 г. с 11:00 до 15:00. Агентом по размещению выступил Внешэкономбанк. Со-организатор - Россельхозбанк. Организаторами размещения – Газпромбанк, Связь-Банк. Облигации данного выпуска включены в Первый уровень листинга Московской Биржи. Депозитарием является НКО АО НРД.

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